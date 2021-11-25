Ekonomistlerden açıklama! Krediler düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun banka yetkilileri ile görüşmesi öncesi ekonomiye dair önemli bir açıklama geldi.

Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve banka genel müdürleriyle bugün öğleden sonra planlanan toplantıda görüşecek. Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ele alınarak durum değerlendirmesi yapılacak. Uzmanlar konuyu CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi.

“KREDİLER DÜŞÜYOR”

Prof. Dr. Sefer Şener yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde oynaklıktan dolayı Merkez Bankası çabaları ile ortaya koymaya başladı. BDDK’nın olması ve Bankalar Birliği’nin olması tabi ki öncelikle Merkez Bankası’nın ne suretle faiz indirimi yaptığını açıklaması ve bankalar cephesine iletişim kanalıyla rahatlama sağlanması açısında iyi bir ortam oluşturuluyor diye düşünüyorum.

Ticari krediler düşüyor. Konut kredilerinde 100 baz puan düşüş oldu ancak tüketici ve taşıt kredilerinde düşüş yaşanmıyor. Tüm bunların gündeme geleceğini ve Merkez Bankası’nın neden böyle bir politika izlediğini bankalara açıklanmasını düşünüyorum. Dolayısıyla asıl hedef Merkez Bankası ve hükümetin yeni politikasına bankaların da kredi indirimleri ile karşılık vermesinin sağlanmasıdır.

“BAZI DÜZENLEMELER GELEBİLİR

Özel bankalar da indirime ayak uyduruyor ancak gidip kredi almaya kalktığınızda bu talebiniz bir şekilde nedenlerle geri çevrilebiliyor. Bugünkü yapı içerisinde BDDK’nın çağırılmış olması bankalarla ilgili düzenleme getirilecekse bunun gerekçelerinin bankalarla paylaşılması gerekiyor. Toplantının çıktısı hem bankaların adım atmasını gerektirecek hem de BDDK’nın bir takım düzenlemeleri de yeniden yürürlüğe koyabileceği ile ilgili bir beklentimiz var.

Merkez Bankası’nın vereceği mesaj faiz indiriminin geleceği yönündedir. Ticari kredilerde bir artış var ancak bunlar kısa vadeli ticari kredilerdir. Hükümetin asıl hedeflediği uzun vadeli ticari kredilerde artış olmasıdır. Selektif dediğimiz kredilerin artırılması önemli. Burada artış sağlanana kadar faiz indirimlerinin devam edeceğini görüyoruz.

“100 BAZ PUAN İNDİRİME GİDECEĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Sadece bu da değil diğer taraftan ticari kredilerde hareketlenme var ancak bu tüketici kredilerine yansımadı. Belki burada bir risk var ancak. Önümüzdeki dönemde yansımayan taşıt kredilerindeki ve tüketici kredilerindeki kısma, uzun vadeli ticari kredilerdeki kısma yansıyacağını görüyoruz. KGF ile ilgili de çalışmalar gündemde. Eğer çalışmalarla örtüşürse ve politikalarda bir değişim olmazsa biz bunu görebiliyoruz. Önümüzdeki ay Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimine gideceğini görüyoruz.