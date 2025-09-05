Ekonomistlerin Faiz İndirim Beklentileri Açıklandı!

GÖZLER MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA

Ağustos ayı enflasyon verilerinin beklentileri aşması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına odaklanılmasına neden oldu. Birçok banka ve kuruluş, açıklanan enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi beklentilerini revize ederken, Merkez Bankası’nın faiz kararı ile ilgili son tahminler ForInvest Haber’in yaptığı faiz anketinden alınmış durumda.

ANKET SONUÇLARI FAİZ BEKLENTİLERİNİ ORTAYA KOYDU

24 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, medyan beklenti, faizin 200 baz puan indirimle yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine çekilmesi yönünde şekillendi. Katılımcıların 18’i gösterge faizinin 200 baz puan düşeceğini öngörürken, 4 ekonomist 250 baz puan indirim bekliyor, 2 ekonomist ise faizin 300 baz puan indirilmesini öngörüyor. Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantısında, şu an yüzde 41,50 olan borç alma ve yüzde 46,00 olan borç verme faizinin de 200 baz puan azaltılması bekleniyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler yılın kalan kısmında 2 faiz indirimi yapılmasını bekliyor. “2025 yılının kalanında kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?” sorusuna katılan 13 ekonomist de “2” cevabını verdi. Öte yandan, 2025 sonuna dair ekonomist beklentilerinin bir önceki anket dönemine göre yükseldiği görülüyor. Yıl sonu medyan faiz tahmini, yüzde 36,00’dan yüzde 37’ye çıkarken, beklenti aralığı ise yüzde 38,00 ile yüzde 34,00 seviyelerinde oluştu. TCMB’nin gösterge faizinin 2026 yıl sonunda yüzde 25,00 seviyesine düşeceği tahmini ise değişmedi. Gelecek yıl sonu en yüksek tahmini veren ekonomist yüzde 30,00, en düşük tahmini veren ekonomist ise yüzde 20,00 tahmini ortaya koydu.

FAİZ İNDİRİMLERİ SERİ HALDE DEVAM EDİYOR

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısından itibaren başlamıştı ve ardışık olarak üç toplantıda 250 baz puanlık indirimler yaparak toplamda 750 baz puanlık bir faiz düşüşü gerçekleştirmişti. TCMB, mart ayında yaptığı ara toplantıda borç verme faizini 400 baz puan artırarak yüzde 46,00 seviyesine çıkarmıştı. Nisan ayında ise borç verme faizi yüzde 46,00’dan yüzde 49,00’a, borç alma faizi de yüzde 41,00’den yüzde 44,50’ye yükseltildi. Haziran ayında faizleri sabit tutan TCMB, temmuz toplantısında 300 baz puanlık bir indirimle faizi yüzde 43,00’e çekti.