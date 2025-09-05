Ekonomistlerin Faiz İndirim Beklentileri Belli!

ENFLASYON VERİLERİ VE MERKEZ BANKASI TOPLANTISI

Ağustos ayındaki enflasyon rakamlarının beklentileri aşmasıyla birlikte dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına yöneldi. Birçok banka ve kuruluş, enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi beklentilerini revize ederken, Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararına dair son tahminler ForInvest Haber’in düzenlediği faiz anketinden geldi.

FAİZ ANKETİ SONUÇLARI

24 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, medyan beklenti enflasyon faizi için 200 baz puan indirimle yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine çekileceği yönünde şekillendi. Katılımcılardan 18’i, gösterge faizin 200 baz puan düşeceğini öngörürken, 4 ekonomist 250 baz puan indirim beklediğini, 2 ekonomist ise 300 baz puan indirim beklentilerini dile getirdi. Merkez Bankası’nın eylül ayı toplantısında, yüzde 41,50 seviyesinde bulunan borç alma ve yüzde 46,00 seviyesindeki borç verme faizin de 200 baz puan düşürülmesi bekleniyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİLERİ

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler yılın kalan kısmında toplamda 2 faiz indirimi bekliyor. “2025 yılının geri kalanında kaç tane faiz indirimi kararının alınmasını bekliyorsunuz?” sorusuna yanıt veren 13 ekonomist de “2” cevabını verdi. Ekonomistlerin 2025 sonu için yaptıkları tahminlerde, önceki anket dönemine göre bir artış olduğu görüldü. Yıl sonu medyan faiz tahmini ise yüzde 36,00’dan yüzde 37,00’ye yükseldi ve beklenti aralığı yüzde 34,00 ile yüzde 38,00 arasında belirlendi. TCMB’nin gösterge faizi için 2026 sonundaki beklenti aynı seviyede kalırken, gelecek yıl sonu için en yüksek tahminde bulunan ekonomist yüzde 30,00, en düşük tahminde bulunan ekonomist ise yüzde 20,00 seviyesini öngördü.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ POLİTİKASI

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısıyla başlamış ve üst üste üç toplantıda 250 baz puanlık indirimler yaparak toplamda 750 baz puan faiz indirmişti. Mart ayında düzenlenen ara toplantıda borç verme faizini 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkaran TCMB, Nisan ayında borç verme faizini yüzde 49,00’a, borç alma faizini ise yüzde 41,00’den yüzde 44,50’ye yükseltmişti. Haziran ayında faizleri sabit tutan TCMB, Temmuz ayındaki toplantısında ise faizi 300 baz puan indirimle yüzde 43,00 seviyesine çekti.