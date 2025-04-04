Ekonomiye Karşı Kampanya Yapanlar Affedilmiyor

CUMA NAMAZI SONRASI GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

ABD ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Erdoğan, ABD ziyaretiyle ilgili olarak, “Henüz bir tarih belirlemedik, görüşmeler söz konusu” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE VE İMRALI SÜRECİ

Terörle mücadele ve İmralı’daki silah bırakma çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, “Süreç planladığımız şekilde yürüyor. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine ilerliyor. Şu anda terörsüz bir Türkiye hedefiyle ilgili süreç planlandığı gibi devam ediyor” dedi.

BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİ

Ekonomiye yönelik boykot çağrılarına da değinen Erdoğan, “2 Nisan’da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksine çok daha hareketli bir süreç yaşandı. Ekonomimizin aleyhine kampanya yürütenleri milletimiz affetmiyor, aksine daha fazla alışveriş yapıyor” şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini de paylaşan Cumhurbaşkanı, “Az önce kendisiyle telefon görüşmesi yaptım. Rabbim sağlık versin çünkü yapacağımız daha çok şey var. Sayın Bahçeli sorduğumda ‘Sağlığım iyi’ dedi” ifadelerini kullandı.