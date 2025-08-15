Ekosistemi Koruma Derneği Etem Oruç’u Ağırladı

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ’NE YOĞUN İLGİ

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) bu haftaki ‘Çarşamba Söyleşileri’ etkinliğinde, bölgenin yakın tarihine dair birçok eser kaleme almış olan yerel Tarihçi-Yazar Etem Oruç, konuk olarak yer aldı. Bu söyleşide, Nazilli’nin hafızasında önemli bir yer tutan Sümerbank ve Atatürk’ün ekonomik görüşleri üzerinde duruldu.

SÜMERBANK’IN TARİHİ VE ATATÜRK’ÜN VİZYONU

Etem Oruç, katılımcılara ‘Nazilli Sümerbank Fabrikası ve Atatürk’ün Ekonomik Görüşleri’ isimli sunumunu gerçekleştirdi ve fabrikanın kuruluşundan günümüze kadar olan hikayesini anlattı. Oruç, Mustafa Kemal Atatürk’ün fikrindeki fabrikanın yalnızca bir üretim tesisi değil, aynı zamanda araştırma-geliştirme çalışmaları yapılan bir laboratuvar, eğitim verilen bir okul, sanat ve spor imkanlarının bulunduğu bir kültür kompleksi olduğunu ifade etti.

KADINLARIN SOSYAL HAYATTAKİ YERİ

Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’nın, kadının sosyal hayatta daha fazla yer almasını sağladığını ve sadece fabrika işçilerine değil, çevre köylerde yaşayanlara da pek çok olanak sunduğunu söyleyen Oruç, fabrikanın bir ‘sosyal fabrika’ olarak tasarlandığını belirtti. Katılımcılara, o dönemde üretilen basmalardan bir parçayı da gösterdi. Sunumda ayrıca, ‘Gıdı Gıdı’ treni ile işçilere sağladığı avantajlar da ele alındı. Atatürk’ün ekonomik anlayışına dair çeşitli örnekler de paylaşıldı.

TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİMİ

Etkinlik sonunda, çocukluk ve gençlik yıllarını Sümerbank lojmanlarında geçirmiş olan Oruç’a dostları tarafından EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi. Bu özel etkinlik, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve tarihi konulara dair önemli bir farkındalık yarattı.