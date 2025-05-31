Ekoturizm Kampı, Öğrencilere El Sanatları Sunuyor

BİLECİK’İN EKOTURİZMİ VE EĞİTİM KAMPI

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yer alan Ekoturizm ve Eğitim Kampı, Osmaneli İlkokulu öğrencilerini ağırladı ve onlara geleneksel el sanatlarıyla buluşma imkanı sundu. Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan proje çerçevesinde, Küçükelmalı Tabiat Parkı yakınındaki eski köy okulu, doğayla iç içe bir eğitim ve etkinlik alanına dönüştürüldü. Öğrenciler, kamp programı dahilinde çömlek çamuruyla tanışma fırsatını buldular ve geleneksel çömlekçilik sanatını deneyimlediler.

GELENEKSEL EL SANATLARI ATÖLYESİ

Kınık Köyü Geleneksel El Sanatları ve Çömlekçilik Derneği’ne bağlı ustaların rehberliğinde düzenlenen atölyede, minik katılımcılar kendi çömleklerini yapmanın heyecanını yaşadılar. Kamp, yalnızca çömlekçilikle kısıtlı kalmayarak okçuluk, darts ve doğadaki bitkilerin tanıma gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerine geniş bir öğrenme deneyimi sundu.

Ekoturizm ve Eğitim Kampı’nın çocuklara çevre bilinci kazandırmayı ve kültürel değerleri tanıtmayı hedeflediğini ifade eden yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların doğayla iç içe eğitim almasına olanak sağladığını vurguladı. Etkinlik sonunda öğrencilerin mutluluğu, eğitimin en doğal şekilde doğada ve deneyimle gerçekleştiğini gözler önüne serdi.