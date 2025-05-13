Ekpet İnşaat, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden İş Aldı

SELAM REŞİTOĞLU VE EKPET İNŞAAT’IN YÜKSEK BEDELLİ İHALELERİ

Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşam paylaşımlarıyla dikkat çeken Ekpet İnşaat’ın sahibi Selman Reşitoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 10 milyar liralık iş aldı. 2018 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapan Abdülkadir Uraloğlu döneminde, pazarlık usulüyle verilen ihale sayısı 634’e ulaştı ve bu rakam, önceki yedi yıllık döneme göre iki katından fazla bir artış gösterdi. Özellikle son yedi yılda, beş firmaya sağlanan toplam ihale bedellerinin 14 milyar lirayı aştığı bildirildi.

PAZARLIK USULÜ İHALELERDEKİ ARTIRIM

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, 2011-2018 döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü 306 yapım ihalesini pazarlık usulüyle gerçekleştirdi. Ancak, Ocak 2018 – Mayıs 2025 döneminde bu sayı 634’e yükseldi. Selman Reşitoğlu’nun yönetimindeki Ekpet İnşaat’ın, 10 milyar lira değerinde iş alması gündemi meşgul ediyor. Reşitoğlu’nun sosyal medyada sergilediği lüks yaşamı, yüksek bedelli yol yapım ihaleleri ile ilgili tartışmaları artırıyor.

BEŞ FİRMAYA YÜKSEK BEDELDE İHALELER

Benzer ihalelerde yer alan beş firma, toplamda 14 milyar lirayı aşan ihaleler aldı. 2018’den bugüne “21-b” maddesi ile pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 26 ihaleden Sarıosmanoğlu İnşaat, Solmaz Taahhüt, SNH İnşaat, Ege Asfalt ve Avos Grup İnşaat’ın isimleri öne çıkıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, açık usul yerine pazarlık usulünü tercih ederken, bu firmalardan birinin sahibi olan Avos İnşaat’ın yüzde 49’unun, Selman Reşitoğlu’nun kardeşi Veysel Reşitoğlu olması dikkat çekiyor.

İHALE ÖZELLİKLERİ VE GEREKÇELERİ

Pazarlık usulünün gerekliliği arasında, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumların ortaya çıkması” ifade ediliyor. Uraloğlu’nun ATK Bölgesi Müdürlüğü dönemi, sayılan firmaların aldığı ihaleleri de kapsıyor. Öne çıkan projeler arasında İzmir Çevre Yolu ve Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu yer alıyor.

FİRMALARIN BAŞARILARI VE İHALELER

Solmaz Taahhüt, bu yıl Şanlıurfa’daki bağlantı yolları ihalesini 1 milyar 418 milyon lira teklifle kazandı. Ayrıca, Hatay-Antakya için düzenlenen deprem yolları ihalesinde 1 milyar 335 milyon lira teklif anlattı. SNH İnşaat, beş ihalede toplamda 4 milyar 209 milyon lira kazandı. Ege Asfalt, Karayolları altyapı projelerinde hızla büyüyerek Düzce ve Ankara’daki ihaleleri kazandı. En nihayetinde, Avos Grup İnşaat da son üç yılda birçok ihale alarak yaklaşık 740 milyon lira değerinde iş elde etti.