Ekranı Efsanevi Biçimde Saran Film

KAHRAMANLAR VE HİKÂYE

İzleyicilerin ilgisini çeken yapım, sinema salonlarında elde ettiği başarıyı televizyon gösterimlerinde de devam ettiriyor. “Uzaydan Gelen Fırtına” hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için filmdeki anlatı, karakterler ve dikkat çeken olay örgüsü detaylı olarak inceleniyor.

İKLİM KRİZİ VE ÇÖZÜMLER

Dünya genelindeki artan iklim krizleri, insanlığın geleceğini tehdit etmeye başlayınca, ülkeler ortak bir çözüm için bir araya geliyor. Bu çabalar sonucunda “Dutch Boy” adı verilen, yörüngedeki uydulardan oluşan küresel bir iklim kontrol sistemi devreye alınıyor. İlk yıllarında başarılı bir şekilde çalışan bu teknoloji, doğal afetleri engelleyip hava koşullarını düzenliyor. Ancak sistemde yaşanan ciddi bir arıza, tüm dengeyi bozuyor. Gezegenin yok olmasına neden olabilecek bu durumu kurtarmak için cesur bir ekip, uzaya çıkarak sorunu çözmek zorunda kalıyor.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Filmde dikkat çeken bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy García, Alexandra Maria Lara, Daniel Wu, Eugenio Derbez, Amr Waked, Adepero Oduye, Robert Sheehan, Richard Schiff ve Ed Harris gibi isimler, projenin başarısına önemli katkılarda bulunuyor. “Uzaydan Gelen Fırtına” filmi, 2017 yılında vizyona girmiştir.