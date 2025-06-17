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Ekranın Enerjik Yüzü Enis Arıkan

ENİS ARIKAN’DAN RADİKAL DEĞİŞİM

Ünlü oyuncu ve sunucu Enis Arıkan, enerjik kişiliğiyle dikkat çeken bir isim olmasının yanı sıra, uzun zamandır protez saç kullanmasıyla da tanınıyor. Ancak bu yaz, radikal bir karar alarak protezine veda etti. Sıcak havaların etkisiyle doğal haliyle sosyal medyada boy gösterdi.

YARIŞMA PROGRAMINDA YENİ GÖRÜNÜMÜ!

Şebnem Bozoklu ile birlikte sunduğu Password adlı yarışma programında, ekran stilinin değişmeyen unsuru olan saç protezini nihayet çıkardı. Tatil dönemi öncesi yaptığı bu değişiklik, takipçilerinden hem şaşkınlık hem de tebessümle karşılık buldu.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN HALİ

Protezsiz haliyle evinden paylaştığı hikâyeler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Birçok kişi, Arıkan’ı ilk bakışta tanımakta zorluk çekti. Hatta bazı takipçileri videoyu geri sarıp bir kez daha izlemek zorunda kaldı. Görüntülere gelen destekleyici yorumlar arasında “Cesaretinle gurur duyduk” ve “Doğal halin çok daha samimi” ifadeleri öne çıktı.

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