Ekranın Enerjik Yüzü Enis Arıkan

RADİKAL DEĞİŞİM

Ünlü oyuncu ve sunucu Enis Arıkan, yıllardır tanınan enerjik yüzü olmasının yanı sıra, protez saç kullanımı ile de dikkat çekiyordu. Ancak bu yaz, Arıkan önemli bir karar alarak sıcak havaların etkisiyle protez saçına veda etti ve doğal haliyle sosyal medyada yer aldı. Şebnem Bozoklu ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği “Password” adlı yarışma programında geçen bu süreç, Arıkan’ın stilinin değişmez bir unsuru olan saç protezini çıkardığı anları içeriyor.

SOSYAL MEDYADA YANSIMALAR

Tatil dönemine girerken yaptığı bu değişiklik, takipçileri tarafından hem şaşkınlıkla karşılandı hem de gülümsemeye yol açtı. Evinden paylaştığı hikâyeler, protezsiz halinin kısa sürede sosyal medyada yayılmasını sağladı. Birçok kişi, Arıkan’ın yeni görüntüsünü ilk gördüklerinde onu tanımakta güçlük çekti. Hatta bazı takipçileri, videoyu geri sararak tekrar izleme ihtiyacı hissetti. Gelen yorumlar ise “Cesaretinle gurur duyduk” ve “Doğal halin çok daha samimi” gibi destekleyici mesajlarla dolup taştı.