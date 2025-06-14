Ekransız Cumartesi, Dijital Bağımlılığı Kırıyor

PROF. DR. DİLCİ’DEN ARAŞTIRMA SONUÇLARI

SCÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı görevini yürüten Prof. Dr. Tuncay Dilci, gerçekleştirdikleri araştırma neticesinde cumartesi günleri 1 gün dijital cihazlardan uzak kalmanın aileler ve çocuklar üzerinde sağladığı olumlu etkiler hakkında bilgiler sundu.

CUMARTESİ GÜNÜ ‘KENDİN OL’

Prof. Dr. Tuncay Dilci, mülakat yöntemiyle 27 aile ile gerçekleştirdikleri çalışmaların bulgularını paylaşırken, “Son zamanlarda dijital yoğunluk ve dijital bağımlılığın ister istemez ülkemiz gündeminde kaldığını hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda neler yapılabileceği üzerine Ar-Ge projelerimiz çerçevesinde 27 aile üzerinde ‘ekransız cumartesi’ veya ‘bir gün kendin ol’ diyerek çalışma gerçekleştirdik. Sloganımız da bu oldu. Farkındalık çalışmamızı deneysel hale getirdik ve mülakatları yüz yüze gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar oldukça olumlu oldu. Yaklaşık 6 haftalık bir süreç ile elde ettiğimiz bulgular, ailelerin büyük memnuniyet duyduğunu ve kendilik değerlerine önemli katkılar sağladığını gösteriyor. Ailelerin yüzde 72’si dijital yorgunluktan ve yoğunluktan uzak kaldıklarını, bunun kendileri için bir dinlenme aracı olduğunu belirtiyor. Ayrıca aile bağlarının güçlenme oranı yüzde 60 olarak ölçüldü. Çocuklar açısından alternatif yaşam becerilerini geliştiren oran ise yüzde 80 düzeyindeydi. Organik doğal yaşam ile tanışma oranında da yüzde 55’lik bir artış gözlendi” dedi.

ŞÜKÜR BİLİNCİ VE FARKINDALIK ARTIYOR

Uyku kalitesinin ve sosyal yaşam becerilerinin de bu yöntemle arttığına değinen Prof. Dr. Dilci, “Farkındalık ve şükür bilinci de yüzde 74 olarak belirlendi. Alınan her nefesin bilincinde olunması, doğayla iç içe olmanın ve ailelerle göz teması kurmanın sağladığı mutluluk hissi ile şükür bilinci ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra toplumsal dönüşüme de katkı sağlıyor. Yoğun dijitalleşmenin yarattığı yalnızlaşma, yozlaşma ve yabancılaşma gibi olguların toplumu nasıl dönüştürdüğü biliniyor. Bu noktada farkındalık oluşturmak son derece önemliydi. Ekransız cumartesi, dijital bağımlılık döngüsünü yüzde 68 oranında kırıyor. Gerçek hayatın tadını almayı sağlıyor ve insan olmanın farkını hatırlatıyor. Buradan devlet yetkililerine ve büyüklerimize ‘ekransız cumartesi’ gününü tüm Türkiye’de yaygınlaştırma çağrısı yapıyoruz” diye ekledi.