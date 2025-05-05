Ekrem Baki İstifa Etti, Baskılar Artıyor

EKREM BAKİ’NİN İSTİFASI

AK Partili Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete artan baskıyı gerekçe göstererek istifa etti. Ekrem Baki, Üsküdar Belediyesi’nde AK Parti üyesi olarak görev yapıyordu. Gündem dışı konuşma yaptığı mayıs ayı oturumunda, istifasını duyurdu.

MUHALEFETE YÜRÜTÜLEN BASKILAR

Baki, “Son günlerde ülkemizde muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar beni rahatsız ediyor” sözleriyle bu baskıların giderek arttığını vurguladı. Ayrıca, “durumun iyiye evrileceğine dair hiçbir işaret göremediğini” ekledi. Ekrem Baki, hukuk ve siyaset anlayışının mevcut durumla bağdaşmadığını belirterek istifasını resmen açıkladı.