Ekrem Baki İstifa Etti, Tebrikler

EKREM BAKİ’DEN İSTİFA AÇIKLAMASI

AK Partili Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik artan baskılar gerekçesiyle partisinden istifa etti. Mayıs ayı Üsküdar Belediye Meclisi oturumunda Baki, gündem dışı bir konuşma yaparak bu kararını açıkladı. Baki, “Son günlerde ülkemizde muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar beni rahatsız ediyor” diyerek mevcut durumu eleştirdi.

İSTİFA NEDENİ AĞIR BASKILAR

Baki, baskıların sürekli artış gösterdiğini ve “durumun iyiye evrileceğine dair hiçbir işaret göremediğini” belirtti. Hukuk ve siyaset anlayışının bu duruma uyum sağlamadığını ifade eden Baki, bu sebepten dolayı partisinden istifa ettiğini vurguladı. Konuşmasında, “Ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor” diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

MECLİSTE TEBRİKLER

Baki’nin istifa açıklamasının ardından mecliste alkışlar yükseldi. CHP’li meclis üyeleri, ayağa kalkarak Ekrem Baki’yi tebrik etti. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da, “Ekrem Bey’i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur.” şeklinde konuştu. Baki, bundan sonraki görevine Bağımsız Meclis Üyesi olarak devam edecek.