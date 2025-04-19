Ekrem Başkan İstanbul’un Geleceğini Koruyor

İSTANBUL’U KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İstanbul’un muhafızı şu anda Silivri’de yatsa da İstanbul’u korumaya, İstanbul’a sahip çıkmaya devam ediyor. Buradan biz de Ekrem Başkanımızla birlikte diyoruz ki; ‘İstanbul’un istemediği o kanalı yaptırmayacağız. İstanbul’a hançer vurdurtmayacağız'” şeklinde konuştu. Özel, Yozgat’ta gerçekleştirilen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı. Yozgatlı çiftçilerin traktörlerle oluşturduğu konvoya katılan Özel, miting alanına traktör sürerek geldi. Yozgatlılarla buluşmak için geldiklerini ifade eden Özel, “Yozgatlı çiftçiler, 2 Nisan günü artık kendilerine yapılan zulme, haksızlığa, ürünlerinin para etmemesine tepki gösterdi. Yozgatlılar bir de baktılar ki, birileri sandığı da ellerinden almaya, seçme hakkını ellerinden almaya kalktılar. O gün İstanbul ayağa kalktı, Türkiye ayağa kalktı” dedi.

TRAFİK CEZALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra Yozgatlı çiftçilere trafik cezaları kesildiğini belirten Özel, “Çiftçiye sahip çıkması gerekenler, çiftçilere güya trafik güvenliğini tehlikeye atıyor diye ceza tebligatları gönderdi. Her birimiz bunu görünce içimiz sızladı. Biz bunu sahiplenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Mitingde, “O çiftçilere ulaşalım, cezalarını ben üstleneceğim” dediğini belirten Özel, Ekrem İmamoğlu’na destek olduğunu dile getirdi ve aralarındaki kardeşlik hukukuna atıfta bulunarak “Bunu kardeş payı yapacağız, yarısı benden, yarısı senden” dedi.

REZERV SATIŞLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Merkez Bankası tarafından 1,9 trilyon lira değerinde rezerv satıldığını vurgulayan Özel, “Yozgat Belediyesi’nin 2025 bütçesinin 680 katı. Çiftçilerin, Türkiye’deki bütün çiftçilerin bankalara, tüm borcunu kapatsan 1 trilyon lira.” dedi. Ekrem İmamoğlu’na destek verdiğini tekrar eden Özel, “Aklınızı başınıza alın. Ekrem Başkan’ın namusuna kendi namusumuz kadar kefiliz. Bu iftiracılara teslim olmayacağız” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİLERİN DON FELAKETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Zirai don sonucu çiftçilerin ürünlerini kaybettiklerini ifade eden Özel, “Devletin şefkatli elini görmek yerine Erdoğan, ‘Bazı meyvelerde sıkıntı görülüyor’ dedi. Biz çiftçimizi kaderine terk etmeyeceğiz.” diyerek, hasarlarının karşılanması için hem TARSİM hem de Hazine aracılığıyla destek beklediklerini vurguladı.

KANAL İSTANBUL PROJESİNE ELEŞTİRİLER YÜKSELDİ

Kanal İstanbul konusuna da değinen Özel, “Ekrem Başkan’ın içeride olmasından istifade ile bir kez daha Katarlılara verdiği sözü tutmak için hızlı bir şekilde Kanal İstanbul projesine giriştiler.” dedi. İstanbulluların kanalı değil, İstanbul’un geleceğini seçtiğini ve “İstanbul’un istemediği o kanalı yaptırmayacağız. İstanbul’a hançer vurdurtmayacağız” dedi.

HAKSIZLIĞA KARŞI DİRENİŞ SÜRECEK

Toplumun farklı kesimlerinden destek bulacaklarına inandıklarını belirten Özel, “Bu zulmün sonuç vermediğini herkes görüyor. Bu imza kampanyasıyla Türkiye’deki seçmenlerin yarısından bir fazlasının imzasını alarak Erdoğan’a güvensizlik oyu vereceğiz.” dedi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarın bileceği, insanların yaşam biçimine müdahale etmeyeceklerini ifade etti. Türk, Kürt, Laz, Çerkez tüm renklerin bu ülkenin gücü olduğunu belirterek, “Birbirini seven, güvenen insanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni 100 yıl sonra bir kez daha ayağa kaldıracağız” diyerek sözlerini tamamladı.