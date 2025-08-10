Ekrem D. Bariyerlere Çarpıp Cezalandırıldı

Haberler

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin alkollü sürücüsü Ekrem D. (43), polis ekiplerine oldukça zor anlar yaşattı. Kazada hafif yaralanan sürücü Ekrem D.’ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ceza uygulandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağında gerçekleşti. Ekrem D.’nin kontrolünü kaybettiği 16 BGM 907 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Polisle tokalaşmaya çalışan Ekrem D., güçlükle ekip aracının yanına götürüldü. Yapılan testte 1.71 promil alkollü olduğu saptandı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ceza verildi ve ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu. Bu olay, alkollü araç kullanmanın sonuçlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

