Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran’da Duruşmada

DAVA TARİHİ VE SAATİ

Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak. Davanın ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. İmamoğlu, 27 Ocak’taki basın toplantısında yaptığı açıklamalar neticesinde “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yarın, yani 12 Haziran’da duruşmaya girecek. Dava, saat 10:30’da Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde gerçekleştirilecek.

İmamoğlu, 27 Ocak’taki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” söylemine yanıt vermişti. Erdoğan’a yönelik yapmış olduğu açıklamalarda ise İmamoğlu, “Sizde böyle maharetli bilirkişiler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından nokta atış S. bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da sürecin ortasında heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz” demişti.