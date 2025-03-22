Ekrem İmamoğlu Adliyeye Sevk Edildi

İMAMOĞLU’NUN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki ifade süreçleri sona erdikten sonra 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. İBB Binası’nın bulunduğu Saraçhane’de gerçekleşen mitingin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Özel’den sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Çağlayan Adliyesi’ni ziyaret ederek Dilek İmamoğlu ve Özgür Özel ile bir araya geldi. Dervişoğlu, Dilek İmamoğlu ile konuştuğu sırada Özgür Özel’in dikkat çekici bakışları dikkat çekti.

SAVCILIKTAN GELECEK OLAN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İmamoğlu, bu soruşturmalar dahilinde gözaltına alındı. Gözaltı kararı sonrasında Türkiye’nin birçok kentinde protesto gösterileri düzenlendi, bazı durumlarda ise polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.