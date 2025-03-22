Ekrem İmamoğlu Adliyeye Sevk Edildi

İMAMOGLU’NUN ADLİYEDEN SEVKİ VE GÖRÜŞMELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanarak, 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. İmamoğlu’nun adliyeye sevk edilmesi sonrasında, birçok siyasetçi de olay yerine geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun adliyede bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Saraçhane’de düzenlenen mitingin sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de adliyeye gitmekteydi.

HUKUKİ SÜREÇ VE İFADELER

Adliye içerisinde iki ayrı savcıya ifade veren Ekrem İmamoğlu’nun durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV’de yer alan bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun bir araya gelmesine izin verildi. İki lider, Çağlayan Adliyesi’nde bir görüşme yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlamalarla soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, bu soruşturmalar dolayısıyla gözaltına alınmıştı.

PROTESTOLAR VE GÜNDEM

Gözaltı kararı sonrasında, ülke genelinde pek çok şehirde protesto gösterileri yapıldı. Zaman zaman polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşanabileceği anlar ortaya çıktı. Bu gelişmeler, yerel yönetim ve siyaset gündemini etkileyen önemli bir durum olarak dikkat çekiyor.