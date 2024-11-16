“Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk’ü Mardin’de Ziyaret Etti”

İMAMOĞLU’NUN MARDİN ZİYARETİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Kasım’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ü ziyaret etmek amacıyla Mardin’e geldi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Ahmet Türk, milletvekilleri Servet Mollaoğlu, Mahmut Tanal ve CHP İl Başkanı Mahmut Duyan ile partililer tarafından karşılandı. Daha sonra Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı Mahallesi’nde bulunan Ahmet Türk’ün evine geçen heyet, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

AÇIK KAPI DAVETİ

Toplantının ardından Ahmet Türk, “Sayın başkanımız, bizi ziyaret etmek üzere Mardin’e geldiler. Gelişleri, bizleri ziyaret etmeleri büyük bir onur. Türkiye’deki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Kayyum siyasetiyle bu ülkenin demokrasiye kavuşması imkan yok. Gönül isterdi ki barışçıl, kucaklayıcı bir sürecin gelişmesini görelim. Adaletin ve eşitsizliğin ortadan kalktığı bir süreç olmalı. Hepimiz, demokrasiye inananlar bunun çabası içindeyiz. Kısa sürede demokrasi gelir, halklarımız kucaklaşır, ötekileştirilen politikalardan vazgeçilir, adaletin ve eşitliğin olduğu bir düzen sağlanır. Buraya evimdir ve herkese açıktır. Gönlünde barış yatan herkesi misafir etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

YEREL YETKİLERİN SINIRLANDIRILMASI

Ekrem İmamoğlu da ziyaretiyle ilgili olarak, “Kıymetli Ahmet Başkanımıza, eş başkanına ve Mardin’in bütün belediye yöneticilerine geçmiş olsun duygularımızla buradayız. Bu ziyaret kişisel niteliktedir. Ülkemizde yerelde güçlenmeyi, yerelde yetkilerin artmasını konuşurken, uzun yıllardır bunun tam tersini yaşıyoruz. Yerelde yetkiler kısıtlandı ve yerel yönetimlerin bütçeleri artık sadece maaş ödemek seviyesine indirildi. Bu bir basiretsizlik durumudur. Ne yazık ki Cumhuriyetimizin 101’inci yıl dönümünde daha ilk günlerinde kayyumu konuşuyoruz” diye belirtti.

BİR DAYANIŞMA MESAJI

İmamoğlu, Kasrı Kanco Konağı’nda ağırlamak için 42 oğlak kesildiğini, 600 kişiye yemek hazırlandığını aktararak, “İstanbul’un göbeğinde, gayri resmi nüfusuyla neredeyse 1 milyon 400 bin nüfuslu ilçenin kayyuma dönük bir süreç içerisine girmesi üzücü. Mardin’de her inancı, her kültürü bir arada görebiliriz. Burada gücümüzü artıracağı bir demokrasi ve birlik mesajı vermemiz gerekirken kayyumu konuşmak üzüntü verici bir durum. Hiçbir mevkidaşım burada bir koltuk sevdası uğruna değil, memleketin birliği, beraberliği için buradadır” diye ifade etti.

İmamoğlu, “Türkiye Belediyeler Birliği encümeninde yaptığımız dayanışma açıklamasının ardından siyasi partilerin genel başkanlarını gezdiğimizde, 10 siyasi partinin lideri bu hukuksuz duruma karşı aynı dil ile hukuku savundular. Ancak bir siyasi partiden randevu alamadık. Yakın coğrafyanın örnek aldığı bir bölge durumundayız. Güçlü, iyileştirici ve birleştirici adımlar atmamız gerekli” sözleriyle ifade etti.