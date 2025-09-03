Ekrem İmamoğlu, CHP Onurunu Vurguladı

İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine geçici olarak atanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur. Bilsinler ki ‘ben CHP’liyim’ diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecektir.” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI VE İMAMOĞLU’NUN GÖRÜŞLERİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Bu kararın ardından İmamoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak mahkeme kararına sert bir dille tepki gösterdi. İmamoğlu, “Cumhuriyet’i kuran iradeyi, Türkiye’nin birinci partisini ve milletin egemenliğini hiçbir kuvvet esir alamayacaktır.” dedi.

DEMOCRACİYE YAPILAN SALDIRILARA KARŞI MÜCADELE

İmamoğlu, sözlerini sürdürerek, “Bir avuç muhteris, milletin kendi kaderini tayin etme ve demokratik yollarla iktidarı değiştirme hakkını gasp etmeye çalışıyor.” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, “Geceleri uykularını kaçıran mücadelemizden ve milletin iktidarından çok ama çok korkuyorlar. Demokrasiye karşı yaptıkları bu müdahaleyi finanse edebilmek için milletin sofrasındaki ekmeği küçültüyorlar.” şeklinde uyarılarda bulundu.

MİLLET İRADESİNE VURGU

İmamoğlu, CHP kongrelerinin onurunu vurgularken, “Türkiye Cumhuriyeti’ni darbeler değil, demokrasi yönetecektir.” ifadesini yineleyerek, “Bu umut seferberliğini durdurmak için hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz.” dedi. “Zulümleri, asla milletin zaferinden büyük olamayacak” diye ekleyerek, bu mücadelenin sona ermeyeceğinin altını çizdi. İmamoğlu, “Onlar gidecek, millet gelecek.” sözleriyle destek buldu.