(EKREM İMAMOĞLU) – Erdoğan Benimle Yarışmak İstemediği İçin Hapisteyim

ERDOĞAN’LA YARIŞMAK İSTERİM

Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “Erdoğan benimle yarışmak istemediği için hapisteyim. Erdoğan’la yarışmayı tabii ki isterim, hatta Erdoğan’ı bir daha aday olamadığı için değil seçimlerde yenerek emekli etmeyi isterim” dedi. İmamoğlu, Erdoğan’ın çevresindekilerin 2027’deki seçimlerde Erdoğan’ı tekrar aday yapmak istediklerini belirttiklerine de dikkat çekti. “Dolayısıyla Erdoğan zamanını kendisinin tayin edeceği, aslında erken olmayan bir erken seçimle aday olmaktan vazgeçmiş değil. Artık bırakıyorum demiyor, erken seçim yoluyla aday olacağım diyor” ifadesini kullandı.

KÜRT MESELESİ HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER MESİLESİDİR

Murat Sabuncu’nun sorularını avukatları aracılığıyla yanıtlayan İmamoğlu, Kürt meselesinin sadece terör bağlamında ele alınmasının, demokratik değerlerimiz ve haklarımız açısından kayıplara yol açtığını belirtti. “Güvenlik meselesini, terör meselesini ihmal etmeden Kürt meselesini haklar ve özgürlükler meselesi, demokrasi meselesi, millet olarak zenginleşme, refah ve kalkınma meselesi olarak ele almak gerekirdi” dedi. “Terörsüz Türkiye” sürecinin daha geniş bir çerçevede ele alınmasını öneren İmamoğlu, bu yaklaşımın demokratik bir çözüm için kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, iktidarın “Terörsüz Türkiye” sürecini kendi çıkarlarına dar tutma eğiliminde olduğunu belirtti. “Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. İktidarın şu anda yaptığı örgütün feshini öne alıp, Kürt meselesine ve Türkiye’nin demokrasiyle ilgili sorunlarına gelince işi yokuşa sürmek. Siyasi iktidarını terör istismarına, terörle mücadele bahanesiyle cur olduğu otoriter düzene borçlu olanlara güven duymak kolay değil” şeklinde konuştu. “Niyetle ilgili kuşkularımız olmakla beraber ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine kayıtsız kalmayı uygun bulmuyoruz” dedi.

MECLİS’İ YENİDEN SİYASİ MERKEZ YAPALIM

TBMM’de kurulması beklenen komisyonun etkinliği için şeffaf ve herkesin katıldığı bir Meclis mesaisine ihtiyaç olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Meclisimizi yeniden siyasetin merkezine oturtmak, siyasetin gündeminin Beştepe ve danışmanları tarafından değil milletin temsilcileri tarafından tayin edildiği bir Türkiye için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Fakat, iktidarın geçmişte olduğu gibi “terörsüz Türkiye” sürecini kişisel hesap ve ihtiraslara kurban etmesine izin vermeyeceklerini de belirtti.

DEVRİMCİ ANAYASA İHTİYACI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa yapımı için CHP’ye el ele olma çağrısını değerlendiren İmamoğlu, “Yürürlükteki anayasamız bir darbe anayasasıdır, ancak Erdoğan’ın pek çok yerini değiştirdiği bir anayasadır. Yürürlükteki anayasa aslında bir Evren-Erdoğan anayasasıdır” şeklinde konuştu. İmamoğlu, iktidarın özgürlükçü bir anayasa yapmaya niyeti olmadığını, hatta yürürlükteki anayasaya bile uymadığını vurguladı.

ADALETİ İÇİNDE SAKLAYAN BİR ANAYASA OLAMAZ

İmamoğlu, “Bunu yapanlarla nasıl sivil ve özgürlükçü bir anayasa konuşup yapacaksınız?” diye sorarak, mevcut siyasetin adil bir zemin sunmadığını belirtti. “Anayasayı değiştirelim diyeceksiniz ama muhalifleri hapiste tutmayı sürdürüyorsunuz. Böyle bir durum varken kiminle ve nasıl bir anayasayı tartışabilirsiniz?” dedi.

DEMİRTAŞ’IN SERBEST KALMASI GEREKİYOR

İmamoğlu, cezaevinde Selahattin Demirtaş ile mesajlaşmadığını söyledi fakat, “Sayın Demirtaş’ın serbest kalması gerektiğini düşünüyorum. Demirtaş’ın Kürt vatandaşlarımız nezdindeki önemi biliniyor” dedi. Ayrıca, sadece Demirtaş’ın değil, Ümit Özdağ’ın da serbest kalması gerektiğini vurguladı. “Siyasi parti liderlerinin yeri cezaevleri değil, seçmenlerinin yanıdır” dedi.