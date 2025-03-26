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Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı

İMAMOĞLU’NUN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması neticesinde tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda görevinden uzaklaştırıldı. Bu gelişmelerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Valiliği’nin yönlendirmesiyle bugün başkan vekili seçiminde bulunmak amacıyla toplandı.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ

Başkan vekilliği için yapılan seçimde, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun adayı Nuri Aslan olurken, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı Zeynel Abidin Okul olarak belirlendi. Saat 13.00’da başlayan ilk tur oylamada, CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy alırken, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul 123 oyda kaldı. Ayrıca, 5 oy da geçersiz sayıldı. İlk tur 56 dakika sürdü ancak üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için seçim ikinci tura taşındı.

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