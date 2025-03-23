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Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı ve Tutuklandı

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

BERNA LAÇİN’DEN PAYLAŞIM

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sanatçı Berna Laçin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Laçin, sosyal medya hesabından durumunun iyi olmadığını belirterek, “Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)” ifadelerini paylaştı. Hastanede çekilen bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaşan Laçin, endişe yarattı.

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