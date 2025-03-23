Ekrem İmamoğlu Görevden Uzaklaştırıldı, Vekil Seçimi Ne Zaman?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimiyle ilgili olarak gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Bu gelişmeler üzerine İçişleri Bakanlığı, söz konusu belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın geçici olarak görevden alındığını duyurdu. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, görevden alınan başkanların yerine vekil atanması için belediye meclislerinin 26 Mart 2025 Çarşamba günü toplanabileceğini ifade etti. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; – İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00’da, – Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00’da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK SUÇLAMALAR

İçişleri Bakanlığı, “Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek”, “Rüşvet Almak”, “Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak”, ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararına dayanarak Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığını belirtti.

BAYLIKDUZU BELEDİYE BAŞKANI ÇALIK’IN DURUMU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında İçişleri Bakanlığı, “Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.” açıklamasını yaptı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme” suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in İstanbul Valiliği tarafından Şişli Belediye Başkan Vekili olarak atanacağı bilgisini paylaştı. Bu gelişmeler, yerel yönetimlerdeki görev değişikliklerine ilişkin önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.