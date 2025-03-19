Ekrem İmamoğlu Gözaltı Protestolarıyla Gündemde

UNUTULMAZ ANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edildi. İmamoğlu, bu sabah saatlerinde İBB’ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında evinde yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına karşı protesto düzenledi.

PROTESTO GÖSTERİLERİ BAŞLADI

Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan öğrencilerin arasında Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden gelenler de bulunuyordu. Yemekhane önünden Ana Kapı’ya doğru yürüyüşe geçen öğrenciler, İktisat Fakültesi önünde polis tarafından durduruldu. Bu sırada öğrenciler “Aç aç barikatı aç” sloganları atarak durumu protesto etti. Polisi alanda engelleyemeye çalışan kalabalığa karşı sert müdahalelerde bulundu. Bu arbede sırasında birçok kız öğrencinin yere düştüğü anlar kameralara yansıdı.