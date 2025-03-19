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Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı, Muğla’da Protesto

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDIĞINDAN SONRA PROTESTOLAR YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Muğla’da vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Topluluk daha sonra sloganlar atarak Muğla Adliyesine doğru yürüyüşe geçti.

PROTESTOLAR POLİS BARİKATIYLA DURDURULDU

Adliye önünde, polis barikatıyla karşılaşan grup, protestolarına burada da devam etti. Yaşanan arbedede biber gazından etkilenenler arasında bazı belediye başkanları ve siyasiler de bulunuyordu. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, duruma öfkelendi. Başkan Ünlü, “Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun?” diyerek polisin üzerine yürüdü ve barikata vurarak olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

BAŞKAN ÜNLÜ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Bu olayın ardından, Başkan Ünlü hakkında gösteri yürüyüşüne muhalefet etmekten soruşturma başlatıldı. Protestolar sırasında yaşanan gerginlik, güvenlik güçleri ve vatandaşlar arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

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