Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı ve Suçlamalar

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU VE DİĞERLERİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) para sayma görüntüleri ve “Kent uzlaşısı” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan’ın da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Ekrem İmamoğlu’nun evinde arama gerçekleştirildi ve kendisi, polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Ayrıca, İstanbul Valiliği, şehir genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINDIĞI VE AÇIKLAMASI

İBB Başkanı İmamoğlu gözaltına alındı ve evindeki polis araması sonrası ilk kez konuştu. İmamoğlu, “Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” dedi. Gözaltında olan diğer isimlerden biri de İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun. Yaklaşık 100’e yakın kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Operasyonun Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı projeleriyle ilişkili olduğu belirtildi. İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın da gözaltına alındığı duyuruldu.

BASIN AÇIKLAMASI VE GÖZALTILAR

Türkiye kamuoyunu meşgul eden bu durumun arkasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyon olduğu kaydedildi. Medya A.Ş. ihaleleri ile terör soruşturması çerçevesinde yürütülen iki ayrı soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 105 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında gazetecilerin, belediye başkanlarının ve sanatçıların yer aldığı bildirildi.

SUÇLAMALAR VE SAVCILIK AÇIKLAMASI

Savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasının “CHP’de para sayma görüntüleri” adı altında başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, İmamoğlu’nun iş adamlarını zorlayarak haksız kazanç sağlaması, para aklama ve diğer çeşitli suçlar işlediği iddialarına yer verildi. İddialar arasında, bazı iş yerlerinde rüşvet talep edilmesi ve kabul etmeyenlerin zorla para alınması da bulunuyor. Başsavcılık, İmamoğlu’nun anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlamasıyla gözaltına alındığına dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.

KOLLUK GÜÇLERİ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Günaydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “An itibarıyla Ekrem İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvveti gelmiş durumdadır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabında gözaltına alınma durumunu duyurdu. Ongun, “Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar” dedi.

CHP MİLLETVEKİLİNDEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Özer, İmamoğlu’nun konutuna gelen kolluk kuvvetleri hakkında bilgi vermek üzere oraya doğru hareket ettiğini belirtti ve gelişmeleri dikkatle takip edeceklerini ifade etti.