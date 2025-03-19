Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Yolsuzluk İddiaları

CHP’DE ŞAİBE VE YOLSUZLUK İDDİALARI

CHP kurultayındaki şüpheler, belediyelerdeki yolsuzluk olayları, kent uzlaşısı soruşturması, adrese teslim ihaleler ve “sorunlu” diploma gibi konular, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adıyla sıkça anılıyor. İmamoğlu’nun ismi, bu tür şaibe ve usulsüzlüklerle bağdaştırılıyor.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte CHP içinde bir skandal gün yüzüne çıkmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en yakın müttefiklerinden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullarla dolu para paketlerken görüntülenmişti. Bu görüntüler büyük bir dikkat çekmişti.

PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLERİN ETKİLERİ

Görüntülerde, milyonlarca lira balyalar halinde masaya konulmuş, çevresindekiler tarafından sınıflandırılarak etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyordu. Konu yargıya taşınırken, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedilen “para sayma” görüntülerine dair yargılama süreci 22 sanığın duruşmasıyla başladı.

YOLSUZLUK OPERASYONUNUN BAŞLANGICI

Bu gelişmeler yaşanırken, İBB’de yolsuzluk operasyonuna zemin hazırlayan süreç, bu görüntülerle başladı. Ekrem İmamoğlu, bunun farkında olarak ön seçim gösterisine girişti ve kendi adaylığını siyasi bir koruma aracı olarak kullandı. İstanbul’u sorunları ile baş başa bırakan İmamoğlu, özel jetlerle şehir şehir gezerek erken seçim çağrıları yaptı.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMALAR

İBB’ye yönelik ihale ve kent uzlaşısı soruşturması başlatıldığında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Medya A.Ş.’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasındaki kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmaya, 106 kişi daha dahil oldu. İmamoğlu’nun suç örgütü kurarak iş insanlarını para vermeye zorladığı ve belediye ihalelerindeki yolsuzluklar sebebiyle gözaltına alındığı bilgisi verildi.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, para kulelerine dair bilgiler yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’deki “para sayma” görüntülerine ilişkin değişik tanıkların ifadelerine atıfta bulunarak, İBB Başkanı İmamoğlu ile birçok kişinin iş insanlarını para vermeye zorlayarak haksız kazanç sağladıklarını bildirdi. Aynı zamanda, suçtan elde edilen paranın aklanmasında “gizli kasa” olarak tabir edilen kişilerin kullanıldığı kaydedildi.

İMAMOĞLU’NUN BAĞLANTILARI VE SUÇLAMALAR

Soruşturmada, İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yanında bulunan kişileri İBB Başkanlığı döneminde belediyenin birimlerine atadığı belirtildi. Bu süreçte usulsüz ihaleler vasıtasıyla çeşitli suçların işlendiği tespit edildi. Başsavcılık, kamuoyunda “CHP’de para sayma görüntüleri” başlığıyla bilinen video görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmayı ve alınan ifadeleri kamuoyuna duyurdu.