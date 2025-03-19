Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Adalet Bakanı Açıklama Yaptı

AÇIKLAMALAR VE YARGI VURGUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasetin güncel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Terör örgütüne yardım suçu ile ilgili bilgi veren Bakan Tunç, “Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargı mensuplarını tehdit etmek asla kabul edilemez. Yargı kararı herkes için bağlayıcıdır. Kanun karşısında ayrıcalık yok.” ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da içinde bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiştir. Bu bağlamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma mevcuttur. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen ilk soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da yer aldığı 7 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştır. Şüphelilerin, terör örgütüne iştirak halinde yardım etme suçunu işledikleri iddia ediliyor.

Diğer bir soruşturma ise örgütlü suçlar soruşturma bürosunca gerçekleştirilmekte ve burada yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmaktadır. Bu soruşturmanın iddiaları arasında, çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ile nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçları yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamalarına göre, her iki soruşturma kapsamında toplamda 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma dosyalarında MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri, tevdi raporu, tanık beyanları ve diğer çeşitli delillerin bulunduğu ifade edilmiştir. Soruşturmanın tüm yönleriyle büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Anayasa’nın 9. Maddesi itibarıyla Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır.

Hukukun üstünlüğü esas alınmakta, herkes kanunlar karşısında eşit kabul edilmektedir. Anayasa’nın 138. Maddesi gereğince mahkemeler bağımsızdır; hiçbir makam veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir veya talimat veremez. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesi gereği, soruşturma evresi gizli yürütülmektedir. Bu gizlilik, adaletin sağlıklı işlemesi ve hak ihlallerinin engellenmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosya içeriğine dair bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapmak doğru değildir. Tarafsız ve bağımsız yargının yürüttüğü soruşturmaları çarpıtarak darbe gibi ifadeler kullanmak son derece tehlikeli yanlıştır. Aynı zamanda, sokak çağrılarıyla soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalışmak kabul edilemez.