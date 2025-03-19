Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Bakan Tunç’tan Açıklama

SİYASETİN GÜNDEMİNİ YORUMLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasete dair önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütüne yardım suçu iddialarını ele alan Bakan Tunç, “Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargı mensuplarını tehdit etmek asla kabul edilemez. Yargı kararı herkes için bağlayıcıdır. Kanun karşısında ayrıcalık yok.” sözleriyle hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil olmak üzere toplam 106 şüpheliye bu sabah gözaltı kararları verildi. İki ayrı soruşturma kapsamında icra edilen bu işlemlerden ilki, terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştır. Bu soruşturmada şüphelilerin terör örgütüne iştirak halinde yardım etme suçunu işledikleri iddiası kaynaklı gözaltı işlemi gerçekleştiriliyor.

İKİNCİ SORUŞTURMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Diğer taraftan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ikinci soruşturma ise örgütlü suçlar soruşturma bürosunca gerçekleştirilmektedir. Bu soruşturma çerçevesinde de yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 100 şüpheliye gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin, çıkar amaçlı suç örgütü çerçevesinde rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarını işledikleri yönünde iddialar bulunmaktadır.

SORUŞTURMALAR SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Her iki soruşturma bünyesinde toplamda 106 şüpheli için gözaltı kararı çıkartılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre; soruşturma dosyalarında MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerin yer aldığı ifade edilmektedir. Söz konusu soruşturmalar, tüm yönleriyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülüyor. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti olarak, Anayasa’nın 9. maddesi gereği, “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.” açıklamalarını içermektedir.

YARGI BAĞIMSIZLIĞINA VURGU YAPILDI

Yargının bağımsızlığına ilişkin olarak Bakan Tunç, Anayasa’nın 138. maddesine atıfta bulunarak “Mahkemeler bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.” dedi. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesi gereği soruşturmaların gizliliğinin de büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak değerlendirme yapılmadan önce dosya içeriklerinin ve delillerin göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi. Bakan, yargılama sürecine müdahil olmaya çalışan söylemlerin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik davranışların kabul edilemeyeceğini ifade etti.