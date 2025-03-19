Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Bakan Tunç’tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasetin gündemine dair bazı önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütüne yardıma ilişkin iddialara değinen Bakan Tunç, “Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargı mensuplarını tehdit etmek asla kabul edilemez. Yargı kararı herkes için bağlayıcıdır. Kanun karşısında ayrıcalık yok.” dedi. Bakan Tunç’un açıklamalarında dikkat çeken noktalar yer alıyor.

106 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiştir. Bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı soruşturma yürütülmektedir. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından görevlendirilen soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da bulunduğu yedi kişi gözaltına alınacak. Bu soruşturmada şüphelilerin, terör örgütüne iştirak halinde yardım etme suçunu işlediği yönünde iddialar öne sürülüyor.

ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Başlatılan diğer soruşturma ise örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da dahil olduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştır. Bu sorgulama, çıkar amaçlı suç örgütü çerçevesinde rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme gibi suçlamaları içermektedir. Söz konusu soruşturmalarda toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunmaktadır.

SORUŞTURMA BAŞARIYLA YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, soruşturma dosyalarında MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri ve tanık beyanları gibi delil unsurlarının bulunduğu belirtilmiştir. Soruşturmalar, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devleti olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Anayasamızın 9. Maddesi açıktır. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Hukukun üstünlüğü esastır. Kanunlar karşısında herkes eşittir; hiç kimseye ve zümreye ayrıcalık tanınamaz.” ifadelerini kullanmıştır.

GİZLİLİK VE HUKUKİ SÜREÇLERİN ÖNEMİ

Bakan Tunç, Anayasa’nın 138. Maddesi gereği mahkemelerin bağımsız olduğunu, başka bir organın veya kişinin yargı yetkisini kısıtlayamayacağını belirtmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesi gereği soruşturma evrelerinin gizli yürütülmesinin büyük önem arz ettiğini, bu gizliliğin hem adaletin sağlıklı işlemesi hem de hak ihlallerinin önlenmesi açısından hayati olduğunu ifade etmiştir. Başlatılan soruşturmalar hakkında dosya içeriğine, iddia ve delillere yönelik değerlendirmelerin yapılmasının doğru olmadığını belirten Bakan Tunç, yargının tarafsızlığına zarar veren söylemlerin son derece tehlikeli olduğunu vurgulamıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerin de asla kabul edilemeyeceği ifade edilmiştir.