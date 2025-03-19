Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Bakan Tunç’un Açıklamaları

BAKAN TUNC’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, siyasetin gündemine dair önemli bilgiler paylaştı. Terör örgütüne yardım suçlaması üzerine Bakan Tunç, “Yargı kimseden emir ve talimat almaz. Yargı mensuplarını tehdit etmek asla kabul edilemez. Yargı kararı herkes için bağlayıcıdır. Kanun karşısında ayrıcalık yok.” ifadelerini kullandı. Tunç’un açıklamalarında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarla ilgili önemli detaylar da yer aldı.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dahil olmak üzere toplamda 106 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildi. Bu süreçte, terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen birinci soruşturma kapsamındaki 7 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Bu kişiler, terör örgütüne iştirak ederek yardım etmekle suçlanıyorlar. Diğer yandan, örgütlü suçlar soruşturma bürosunun yürüttüğü ikinci soruşturma çerçevesinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 100 şüpheliye yönelik gözaltı kararı mevcut. Bu şüphelilerin çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarını işledikleri iddia ediliyor.

SORUŞTURMALARDA HASSASİYET

Her iki soruşturma kapsamında toplamda 106 şüpheli için gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyalarında MASAK raporları, vergi uzmanı incelemeleri, tevdi raporu, tanık beyanları ve diğer delillerin yer aldığını duyurdu. Soruşturmalar, büyük hassasiyet ve titizlikle yürütülüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir Hukuk Devleti olduğu vurgulandı. Anayasa’nın 9. Maddesi’nde, “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.” deniliyor. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü açısından büyük önem taşıyor.

YARGIYA MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

Anayasa’nın 138. Maddesi, mahkemelerin bağımsız olduğunun altını çizer. Hiçbir kişi veya makam, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir veya talimat veremez. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 157. maddesi, soruşturma evresinin gizli olduğunu belirtiyor. Bu gizlilik, adaletin sağlıklı işlemesi ve hak ihlallerinin önlenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Başlatılan soruşturmalar hakkında dosya içeriği ve delillere dayanmadan yapılan yorumların yanıltıcı olduğu ifade ediliyor. Tarafsız ve bağımsız olan yargının yürüttüğü soruşturmaları siyasi olarak değerlendirmek, son derece tehlikeli bir tutum olarak nitelendiriliyor. Bunun yanı sıra, sokak eylemleriyle soruşturmalara yönelik yanlış bilgi yayma çabaları kabul edilemez.