Ekrem İmamoğlu Gözaltında, Şirketine El Konuldu

MALİ SUÇLAR RAPORUNDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLENDİRMELER

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat’ın 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında 3 senede 117 adet taşınmaz edinmiş olduğu bilgisine yer veriliyor. İmamoğlu, dün terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Şu anda ifade işlemleri devam eden İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine mahkeme kararıyla el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şirketinin durumu MASAK raporunda detaylandırıldı. Raporda, İmamoğlu İnşaat’ın hisselerinin yüzde 60’ının Ekrem İmamoğlu’na, kalan yüzde 40’ının ise babası Hasan İmamoğlu’na ait olduğu kaydedildi. Şirketin 8 Aralık 2020 ve 11 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro ve 2 arsa olmak üzere toplamda 117 taşınmaz elde ettiği belirtildi. Böylece 3 senede edinilen bu taşınmazlar ve bunlara ilişkin para artışlarının kaynağının ne olduğu ise belirsizlik içeriyor.