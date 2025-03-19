Ekrem İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYONU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Savcılığın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında İmamoğlu gözaltına alındı. Birinci soruşturmada İmamoğlu ve diğer sanıklar, “PKK ile ortak hareket etme” ve “PKK üyelerini işe yerleştirme” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. İkinci soruşturma ise yolsuzluk ve rüşvet almak suçlamalarını içeriyor.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Özel, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız… Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır… Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak,” şeklinde ifadelerde bulundu.