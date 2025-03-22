Ekrem İmamoğlu Hakkında MASAK Raporu Detayları

BÜYÜKŞEHİRDEN YETKİLİ KİŞİLERE YÖNELİK MASAK RAPORU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın adlarının geçtiği detayları içeriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu isimler ile birlikte toplamda 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla devam eden bir soruşturma yürütüyor. MASAK, savcılığın talebi doğrultusunda 17 Mart 2025 tarihinde düzenlenen Mali Analiz Raporu’nu soruşturma dosyasına ekledi.

İMAMOĞLU’NUN MAL VARLIĞI DETAYLARI

Raporda, Ekrem İmamoğlu’nun SGK verilerine göre sigorta başlangıç tarihinin 1 Haziran 1986 olduğu, 4B kapsamında 2008-2014 yıllarında “Gayrimenkul Faaliyetleri” alanında prim ödendiği ve 4C kapsamında 2014-2025 yıllarında “Belediye Başkanı” unvanıyla sigorta kaydının var olduğu ifade ediliyor. İmamoğlu’nun, Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü, Çanakkale ve Bayramiç gibi illerde 17 adet taşınmaz edinimi olduğu, ayrıca Hasan İmamoğlu isimli şahıstan Balıkesir-Edremit’te 5 adet taşınmazı bağış yoluyla aldığı belirtiliyor. İmamoğlu’nun çeşitli suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının olduğu da raporda yer alıyor.

DANISMALIK ANLAŞMALARI VE SUÇLAMALAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun danışmanı Erkan Karaarslan’ın şirketleri aracılığıyla İstanbul’un bazı belediyelerine aktarılan büyük miktardaki danışmanlık ücretleri dikkat çekiyor. İmamoğlu ile Karaarslan arasında gerçekleştirilen 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşması hakkında istihbari bilgiler mevcut. Ekrem İmamoğlu’nun, gayrimenkul alım-satım ilişkisine karışan kişilerin de çeşitli soruşturmalarda adlarının geçtiği raporda vurgulanıyor.

ŞAHAN VE ONGUN’UN MALİ İLİŞKİLERİ

Raporda, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın SGK başlangıç tarihi 2 Mart 2006 olarak geçiyor. Şahan’a ait bir taşınmaz kaydı tespit edilirken, tapu işlemlerinde yer alan bir şahsa büyük miktarda para transferi yaptığı da belirtiliyor. Diğer tarafta, Murat Ongun’un İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki taşınmaz kaydının varlığı tespit edilmiş, ancak onunla ilgili para transferine rastlanmamış.

ARAŞTIRMA MERKEZİ VE BAĞLANTILAR

Raporda Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi hakkında yapılan sorgulamalarda, merkezi temsil eden isimlerin farklı platformlar üzerinde ilişkilerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Kimlerin bu yapıda yer aldığına dair bilgiler de açık kaynaklar aracılığıyla elde edilmiştir. Norm Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar Derneği ile bu merkez arasında yapılan para transferlerinin detayları incelendiğinde, belirli kişilerle etkileşimde bulundukları ortaya kondu. Özellikle Azad Barış’ın, Ebru Özdemir ile olan ilişkisinin altı çiziliyor ve geçmişteki bağlantılarının derinliği araştırılıyor.