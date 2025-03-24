Ekrem İmamoğlu Hakkında Verilen Karar Açıklandı

YARGILANMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili karar, dün mahkemede alındı. İmamoğlu, terör soruşturmasında adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yolsuzluk soruşturmasında ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.

PROTESTO GÖSTERİLERİ VE CHP’NİN AÇIKLAMALARI

İmamoğlu’nun gözaltına alındığı ilk günden itibaren, Saraçhane’deki İBB yerleşkesi protestoların merkezi haline geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla birçok kişi orada toplandı ve protesto gösterileri yapıldı. Saraçhane’deki kalabalığa bir kez daha hitap eden Özel, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özel, Saraçhane buluşmalarının sona ereceğini ifade ederek, İBB meclisinde başkanvekili seçileceğini hatırlattı. Özel, “Ekrem Başkan gelip makamına oturana kadar çarşamba günü bir CHP’li meclis üyesi vekil seçilecek ve biz o anda bu kayyım riskini bertaraf etmiş olacağız” dedi.

Özel, ilerleyen günlerde yeni eylemler ve mitingler olacağını söyleyerek, “Bu büyük kapanışı ve başlangıcı hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem de büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya hep birlikte yapmak için yarın akşam Saraçhane’yi doldurmaya var mısınız?” sorusunu dile getirdi.