Ekrem İmamoğlu İçin Maltepe’de Özgürlük Mitingi

İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ DÜZENLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılması üzerine CHP, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi” gerçekleştirdi. Mitinge katılım gösterenler arasında CHP’li milletvekilleri, meclis üyeleri, belediye başkanları ile parti yöneticileri bulunuyor. Ayrıca, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi farklı siyasi partilerin temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

İNCE’NİN MİTİNGE KATILIMI VE TEPKİLERİ

Mitingde bir konuşma yapması beklenen İnce’ye herhangi bir söz hakkı tanınmadı. Sahnede yer bulamayan İnce’nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kalabalığa hitap ettiği sırada miting alanını terk ettiği gözlemlendi. İnce’nin o anlarda oldukça sinirli bir yüz ifadesine sahip olduğu kameralara yansıdı.