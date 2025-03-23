Ekrem İmamoğlu İçin Tutuklama Kararı Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 89 şüpheliden 48’i tutuklanırken, 41 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması çerçevesinde ise savcılığın İmamoğlu hakkında tutuklama talebi reddedildi. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmıştır; Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

İFADESİNDEKİ ÖNCELİKLERİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakimlikteki ifadesinde, 86 milyon insanın varlığını arkasında hissettiğini belirterek, “86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine, inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracağız” dedi. İmamoğlu, tüm iddiaları reddettiğini ifade etti. ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘rüşvet almak’, ‘irtikap’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından tutuklanan İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıktıktan sonra Silivri Cezaevi’ne ulaşmış oldu.

DİKKAT ÇEKEN MESAJI

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karar sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu’nun X hesabından yapılan paylaşımda, “Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…” şeklinde ifadeler yer aldı.