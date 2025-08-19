Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ı destekliyor

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI VE TUTUKLULUK DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonucunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde kendisi gibi tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ile bir görüşme gerçekleştirdi. İmamoğlu, yakın zamanda yaptığı “Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim” açıklaması ile dikkat çekmişti. Bu görüşmede, Mansur Yavaş’ın olası adaylığı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

MANSUR YAVAŞ’IN ADAYLIĞI VE DESTEK

İmamoğlu, Yavaş’ın muhtemel adaylığı ve destekleyip desteklemeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, “Biz bu adaylığı hiçbir zaman şahsi görmedik. Mansur Başkan da, ben de milletimize karşı sorumluyuz. Hedefimiz aynıdır, gerisi teferruattır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Mansur Yavaş’ın “Ekrem Başkan içerideyken adaylık konuşmam” tutumuna da değinen İmamoğlu, “Mansur Başkan, millet idaresine ve partimize kurulan bu kumpasa karşı sağlam duruşuyla ve mücadelesiyle bir CHP’li nasıl olmalıdır sorusunun cevabını ortaya koymuştur. Kendisinin tavrı bu iradeden geliyor” şeklinde konuştu.