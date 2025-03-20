Ekrem İmamoğlu’na Destek İçin Diplomalar Yakıldı

SKANDALLARLA GÜNDEMDE KALAN İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son zamanlarda çeşitli skandallarla kamuoyunun dikkatini çekiyor. En son Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçişinde, yeterlilik, usul ve kontenjan gibi konularda şaibeler ortaya çıkarak ‘evrakta sahtecilik’ soruşturması açıldı. Bu olayla bağlantılı olarak İmamoğlu’nun diploması iptal edildi.

DESTEK AMACIYLA DİPLOMASINI YAKTI

Dün gerçekleştirilen operasyonda usulsüzlük ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan İmamoğlu’na Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, destek verme amacıyla ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Eşki, üç farklı üniversiteden aldığı diplomaları ateşe vererek İmamoğlu’na sahip çıktı.

DİPLOMANIN HÜKMÜ YOK

Ömer Eşki, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ekrem Başkan’ın diplomasını yetkileri olmadan iptal ettiler. Mademki böyle bir karar alındı, hiçbir diplomanın hükmü kalmamıştır.” Bu durumu protesto eden Eşki, Türkiye’deki meseleler üzerine de vurgularda bulundu.

HAPİS YATMAYA HAZIRIM

CHP Lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na olan desteklerini yineleyen Ömer Eşki, gerekirse hapis yatabileceğini belirtti. “Benim genel başkanım Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu’dur. Ekrem Başkan da, Özgür Genel Başkanım da ve ben de Türkiye Cumhuriyeti için hapis yatarız. Gerekirse ben de yaparım.” diyerek kararlılığını ifade etti.