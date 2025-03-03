Ekrem İmamoğlu’na Diploma Soruşturması Başlatıldı

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Üniversiteden yapılan duyuruda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli ‘Soruşturma Dosyası’ konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli ‘Araştırma Raporu’nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine dair tespitler nedeni ile “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma açtı. İmamoğlu, bu soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı. Başsavcılık, İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine yazı gönderdi ve İmamoğlu’nun diploması dayanak gösterilerek yürütülecek işlemlerin hukuka aykırı olmaması için gereken adımların bir an önce atılmasını talep etti.