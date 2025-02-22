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Ekrem İmamoğlu’na Diploma Soruşturması Başlatıldı

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Türkiye’NİN GÜNDEMİ GÜÇLENİYOR

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Parti içindeki ön seçimde 133 milletvekilinin 116’sının oyunu alarak, CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimi için tek aday olarak belirlenmişti. Fakat İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme ortaya çıktı.

İMAMOĞLU HAKKINDA YENİ BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hakkında çeşitli soruşturmalar kapsamında hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen İmamoğlu’na yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “sahte diploma” iddialarıyla gündeme gelen İmamoğlu hakkında “Resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma yapıldığını açıkladı.

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