Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı Kararı Verildi

GÖZALTI KARARI AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, aralarında Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun’un da yer aldığı toplamda 100 şahıs hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu soruşturmaya dair önemli açıklamalar yaptı.

SORUŞTURMANIN TEMELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma, kamuoyunda “CHP’ de para sayma görüntüleri” başlığıyla bilinen video görüntüleri üzerine re’sen başlatıldı. Soruşturma sonucunda, usulsüz bağış toplama olayına ilişkin ifadeleri alınan tanıkların Ekrem İmamoğlu dahil pek çok şahıs hakkında, iş insanlarını para vermeye zorlamakla ve haksız kazanç elde etmek için suç sistemleri kurmakla hareket ettikleri beyanları oldu. Ayrıca, İBB ve iştirak şirketlerinin ihale ve hizmet alımlarına ilişkin usulsüzlükler, mülkiye müfettişliği tarafından hazırlanan raporla ortaya kondu.

Soruşturma neticesinde, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan kişilerle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra, Belediyesi’nin birimlerinde ve iştiraklerinde görevler verilmiş olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, suç örgütünün devamını sağlamaya yönelik alt yapılar oluşturduğu ve birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelere karıştıkları belirlendi. Bunun yanı sıra, doğrudan temin ya da hizmet alımı gibi işlemlerle, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemleri gerçekleştirildi.

İHALELERDEKİ USULSÜZLÜKLER

Örgüt üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine yüksek fiyatlı teklifler vererek, işlerin gerçek bedellerinin çok üzerinde fiyatlar aldıkları ve bazı ihalelerin hayali işler olduğuna dair bulgulara ulaşıldı. Naylon fatura düzenleyerek paraları akladıkları ve kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütü faaliyetlerini sürdürebilmeleri için İstanbul’da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı temin ettikleri iddia ediliyor. MEDYA A.Ş, KÜLTÜR A.Ş., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyeleri, aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya Ekrem İmamoğlu’na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şahsi şirketlere mal devri yaptıkları tespit edildi. Rüşvet talep edilen iş yerlerinden, ödemenin yapılmadığı duyumları geliyor. Rüşvet vermeyen mağdurlara tehditler savrularak, para alınmaya çalışıldığı da belgelendi.

TOPLAMDA 100 ŞÜPHELİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, 19/03/2025 tarihi saat 06.15 itibarıyla, suç örgütü lideri olarak belirtilen Ekrem İmamoğlu ve onunla bağlantılı şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız dahil olmak üzere 100 kişi hakkında eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılması talimatı verildi.