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Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı Kararı Yankıları

YOLSUZLUK VE TERÖR SORUŞTURMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kararla birlikte, belediye üst düzey yöneticileri ve iki ilçe belediye başkanının da isimleri yer alıyor. Gelişmelerin yankıları devam ederken, İBB’nin Saraçhane’deki merkezine gelen CHP lideri Özgür Özel, burada dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

DAYANIŞMA MESAJLARI

“Ekrem Başkan’a emanet edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sahip çıkacağız” diyen Özel, ayrıca “Herkes sinmişken herkes susmuşken İstiklal Marşı’ndaki korkma ile ayağa kalkan ve tüm barikatları yıkarak buraya gelen gençlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Özel, “Biz burada Ekrem Başkan hakim karşısına çıkınca yanı başında olana kadar Ekrem Başkan’a emanet edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sahip çıkacağız. Buradayız, bir yere ayrılmıyoruz” dedi. Dayanışma ziyaretlerini de kendilerinin kabul edeceğini belirten Özel, “Milletin emanetini sonuna kadar sahip çıkan bir belediye başkanına sahip çıkmak için ben Saraçhane’deyim, Biz Saraçhane’deyiz. Nerede olalım diye soranlara buyurun Saraçhane’ye diyoruz” sözleriyle durumu özetledi.

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