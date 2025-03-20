Ekrem İmamoğlu’na Siyasi Yasak Gelir Mi?

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçları çerçevesinde başlattığı iki ayrı soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte, “yolsuzluk” iddiaları kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve İBB yöneticileri de dahil olmak üzere toplamda 100 kişi için gözaltı kararı çıktı.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SUÇLAMASI

Kent uzlaşısı soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da yer aldığı 6 kişi için yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 87’si gözaltına alındı. Savcılık, İmamoğlu’nu “suç örgütü lideri” olarak tanımladı ve PKK yöneticilerinin talimatları doğrultusunda hareket ederek örgüte yardım etmekle suçladı.

7 FARKLI SUÇLAMA BULUNUYOR

Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak” ve “terör örgütüne yardım etmek” suçlarından soruşturuluyor.

GÖZALTINDA NE KADAR KALACAK?

Yasal gözaltı süresi 24 saat olup, ek günler eklenerek toplamda 4 güne kadar uzayabiliyor.

İHTİYAÇLARI KİM KARŞILIYOR?

Şüphelilerin ihtiyaçları, emniyet güçleri tarafından karşılanıyor.

GÖZALTINDA KİMLE GÖRÜŞEBİLİR?

Gözaltındaki kişiler yalnızca avukatlarıyla iletişim kurabiliyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilecek. Sanık sayısının fazla olması sebebiyle 4 veya 5 savcı tarafından ifadelerin alınması planlanıyor.

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Şüpheliler, haklarındaki suçlamaların alt ve üst sınırına göre 24 yıldan 57 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabiliyor.

ÖRGÜT YETKİSİ CEZAYI ARTIRIR MI?

Örgüt liderliği, örgüt üyeliğine kıyasla iki kat daha fazla hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

SİYASİ YASAK OLASI MI?

İddianame tamamlandıktan sonra netlik kazanacak, ancak soruşturmadaki terör bağlantıları siyasi yasak talep ihtimalini artırıyor.

CHP TEMAYÜL YAPACAK MI?

Resmi bir seçim değil, temayül yoklaması olarak 23 Mart’ta yapılacak olan süreçte İmamoğlu, o tarihte serbest kalmasa bile adaylığı için oylanabilecek.