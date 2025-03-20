Ekrem İmamoğlu’na Siyasi Yasak Gelir Mi?

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yolsuzluk” ve “terör” suçlarıyla ilgili başlatılan iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasından dolayı başlatılan soruşturmada, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da aralarında bulunduğu toplam 100 kişi için gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞMELER

Kent uzlaşısı soruşturması kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da bulunduğu 6 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Bu süreçte, toplam 87 zanlı gözaltına alındı. Savcılık, yaptığı açıklamalarda Ekrem İmamoğlu’na “suç örgütü lideri” sıfatını verdi ve PKK yöneticilerinin çağrıları doğrultusunda hareket ederek, örgüte yardım etmekle suçladı.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Ekrem İmamoğlu, “suç örgütü yöneticisi olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ihaleye fesat karıştırmak” ve “terör örgütüne yardım etmek” gibi yedi ayrı suçlamayla karşı karşıya. Ayrıca, gözaltında kalacağı süre yasal olarak ilk 24 saatten azami 4 güne kadar uzayabiliyor.

İHTİYAÇLAR VE GÖRÜŞME HAKKI

Gözaltı sürecinde şüphelilerin her türlü ihtiyaçları emniyet tarafından karşılanıyor. Gözaltında bulunan kişiler, yalnızca avukatlarıyla görüşme hakkına sahip. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye çıkarılacakları belirtiliyor. Şu an için sanık sayısının fazla olmasının getirdiği bir durum olarak 4 ya da 5 savcı tarafından ifadelerin alınması bekleniyor.

CEZA MÜEZZİNE GİREN DURUM

Şüphelilerin haklarındaki suçlamalara göre, 24 yıldan 57 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen örgüt liderliği suçlaması, suçlamanın ciddiyetinin artması sebebiyle, olası ceza miktarını iki katına çıkarabiliyor. İddianame tamamlandığında, siyasi yasak talebi gibi durumların da netleşmesi söz konusu olabiliyor.

CHP’NİN GÜNDEMİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart’ta resmi bir seçim olmayan temayül yoklaması gerçekleştirecek. İmamoğlu, o tarihte serbest kalamazsa bile adaylığı bu oylamaya sunulabilecek.