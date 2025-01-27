Ekrem İmamoğlu’na Soruşturma Açıldı: İfadeye Çağrı

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, kamu davalarında görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla bir soruşturma süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında, belirli soruşturmalar ve davalarda görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine karar vermesi amacıyla alenen hedef gösterdiğini bildirdi.

İFADE HAZIRLIĞI VE EMNİYETE TALİMAT

Basın toplantısının ardından, Başsavcılık, İmamoğlu hakkında yargı görevini yapanı, bilirkişiyi ya da tanığı etkilemeye teşebbüs ve adli yargılamayı etkileme suçlarından resen bir soruşturma süreci başlatıldığını açıkladı. İmamoğlu, 31 Ocak Cuma günü saat 09.00’da ifadeye çağrıldı. Ayrıca, bu konuda medyada ifadeler verenler için gerekli araştırmaların yapılarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne soruşturma açılması talimatı verildiği aktarıldı.

İMAMOĞLU’NDAN BİLİRKİŞİYE YÖNELİK SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu, basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekle suçladı. Toplantısının ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “turpun büyüğü heybede” sözlerine atıfta bulunarak aynı isimle adlandırdığını ifade eden İmamoğlu, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını belgelerle açıklayacağım.” şeklinde konuştu. İmamoğlu, hakkında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının, bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla değiştiğini savundu.

AÇIK ART NİYET İDDİASI VE RAPOR SÜREÇLERİ

İmamoğlu, olmayan raporların esas alınarak suçlamalar yapıldığını belirtti ve birçok bilirkişinin hakkında açılan her davaya atandığını savunarak, kendisine karşı belli bir art niyet olduğunu ileri sürdü. “Eğer bir konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu ilgilendiriyorsa, savcıların konuyu bize bağlama arzusu varsa, bilin ki maharetli bilirkişi de o dosyaya hemen eklemleniyor.” diyen İmamoğlu, “Şak diyorlar, tak diye rapor çıkıyor.” ifadelerini kullandı. Bu yorumları sonrasında savcılığın harekete geçerek soruşturma başlattığı bildirildi.