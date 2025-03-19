Ekrem İmamoğlu’na Villa Devrinde Gözaltı

İMAMOĞLU’NA AİT VİLLALAR ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 50 milyon dolar değerindeki üç villanın 15 milyon TL karşılığında devrini gerçekleştirmesiyle tanınan Ali Nuhoğlu, aynı operasyonda gözaltına alındı. Öne çıkan detaylara göre, Nuhoğlu’nun, yanında bulundurduğu 40 milyon TL ile kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.

ALI NUHOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI

Yaşanan olayın detayları incelendiğinde, Nuhoğlu’nun bu operasyondaki rolü dikkat çekiyor. İlgili süreçte, Nuhoğlu’nun gözaltına alınması ve yanında bulundurduğu büyük miktardaki para, akıllarda birçok soru işareti bırakıyor. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.