Ekrem İmamoğlu’na X Erişim Engeli

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına 8 Mayıs 2025 saat 02.00 sıralarında Türkiye’den erişim engeli uygulandı. 19 Mart 2025’ten bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu, gözaltı ve tutukluluğuna karşı başlayan protestolar sırasında X hesabında sık sık paylaşım yapıyordu. Şu anda bu hesaba Türkiye’den ulaşmak mümkün olmuyor. Konuyla ilgili hala resmi bir açıklama gelmedi.

SON PAYLAŞIMI: “DIPLONANI AL DA GEL”

İmamoğlu’nun X hesabında yaptığı son paylaşım, 7 Mayıs 2025’te CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlediği Beyazıt Meydanı’ndaki mitinge yönelikti. Paylaşımda, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadeleri yer alıyordu. İmamoğlu’nun hesabının engellenmesi, bu mitingin ardından gerçekleşti.

CHP’DEN SERT TEPKİ

Erişim engelinin duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ve CHP’li vekiller bu duruma tepki gösterdi. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesi, siyasete müdahale demektir. X platformu Tayyip Erdoğan’a serbestse, rakibi Ekrem İmamoğlu’na yasak olamaz!” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, “Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye’den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt Meydanı’na aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan’ın milyonlarca X hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun!” ifadeleriyle tepkisini gösterdi.