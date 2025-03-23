Ekrem İmamoğlu’na Yönelik Yolsuzluk ve Terör Suçlamaları

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak İmamoğlu, silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla tutuksuz yargılanma kararı aldı. Kararda “Kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı. İmamoğlu, Vatan Emniyeti’nden 14 minibüslük konvoyla adliyeye getirildi. Gözaltında tutulan 90 kişi ile birlikte adliyeye sevk edilen İmamoğlu, çeşitli güvenlik önlemleri altında adliyeye alındı.

SAVCILIK SORGUSU VE SUÇLAMALAR

Soruşturma kapsamında 30 savcı, İmamoğlu dahil olmak üzere 92 kişinin ifadesini almak için görevlendirildi. İfade işlemleri 21.00’de başladı ve İmamoğlu’nun savcılık sorgusu gece geç saatlerde tamamlandı. İmamoğlu, yolsuzluk davası çerçevesinde ‘suç örgütü kurma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet almak’ gibi suçlamalarla hakimliğe sevk edildi. Ayrıca, ‘Kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

SUÇLAMALARA DAYANAN İFADELER

Ekrem İmamoğlu, çeşitli suçlamalar ve siyasi ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Ayrıca kent uzlaşısı hakkında verdiği ifadesinde, “Kent uzlaşısı ne anlama gelmektedir, ne zaman, ne amaçla kuruldu?” sorusuna “2018’de Millet İttifakı adayı oldum.” yanıtını verdi. İmamoğlu, gizli tanık ifadelerini reddettiğini belirterek, “Bu süreç CHP Genel Merkezi üzerinden onaylı listeler ile ilçe seçim kurullarına teslim edilmiştir.” diye konuştu.

YARGI ÜZERİNDEN SİYASİ MÜDAHALE İDDİASI

İmamoğlu, yargı sürecinin bir siyasi müdahale olduğunu ifade etti. Özellikle seçim döneminden sonra başlatılan soruşturmaların, dikkat çekici bir şekilde zamanlamasıyla dikkat çektiğini belirtti. “Yargı üzerinden yapılan siyasi müdahale” söyleminde bulunarak, “Bu süreç Türkiye’nin itibarını zedelemiştir.” dedi. İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmaların içinin boş olduğunu savundu.

İFADELERİ VE GÖRÜŞMELERİ

Savcılık ifadesinde, kendisinin bazı kişilere yönelik ilişkilere dair bilgi sahibi olmadığını söyledi. Gizli tanık ifadeleri hakkında, “Tümü ile yalan iftira, uydurmadır.” yorumunda bulundu. Ayrıca, “2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti’nin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için sağlanan para trafiği” iddialarını da kesin bir dille reddetti. “Müfettişler soruşturma yaptı ve dava açılmadı.” ifadeleriyle, soruşturmanın asılsız olduğunu ifade etti.

SON SÖZLERİ VE BU SÜRECİN GÜZELLİĞİ

İmamoğlu, başkanlık konutuna sabah saatlerinde yapılan baskını eleştirerek, “Bu süreç Türkiye’nin itibarını zedelemiştir.” dedi. 2025’e dönük hedefleri vurgulayan İmamoğlu, “Hukuk ve adalet duygularını vatandaş nezdinde yerle bir etmiştir.” ifadesini kullandı. Eylemlerin ve ifadelerin kendisini etkilediğini belirten İmamoğlu, hukuki mücadeleye devam edeceğini belirtti. “Beni ilgilendiren kısmı, CHP’nin, İstanbul ve Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde, Türkiye’nin hukuken yasal olan siyasi partilerinde geçmişte üye olmuş birçok ismi Türkiye ittifakı kavramı ile listelerinde göstermiş olduğu gerçeğidir.” diyerek diğer partilerin de durumuna dikkat çekti.